В Ярославском районе «Ниссан» сбил насмерть 61-летнего мужчину
Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы
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В понедельник, 1 сентября, около 20.30 вечера на 20 километре дороги Ярославль – Шопша в Ярославском районе 47-летний мужчина на «Ниссане» сбил 61-летнего пешехода. Тот переходил дорогу.
Получив несовместимые с жизнью травмы, мужчина скончался.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
Еще одно ДТП с девятью пострадавшими произошло в Ярославле на Московском проспекте. Там врезались сразу три маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU