2019-09-03T10:56:23+03:00
Происшествия

В Ярославском районе «Ниссан» сбил насмерть 61-летнего мужчину

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 сентября, около 20.30 вечера на 20 километре дороги ЯрославльШопша в Ярославском районе 47-летний мужчина на «Ниссане» сбил 61-летнего пешехода. Тот переходил дорогу.

Получив несовместимые с жизнью травмы, мужчина скончался.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП с девятью пострадавшими произошло в Ярославле на Московском проспекте. Там врезались сразу три маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уродские коричневые арт-объекты»: в мэрии рассказали о судьбе скандальных остановок, появившихся на улице Гагарина
Ярославец два раза сел пьяным за руль, отказался от освидетельствования и отправился на обязательные работы
В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода
Количество пострадавших в ДТП с тремя маршрутками выросло до девяти
В Ярославле объявили об окончании купального сезона
Директор департамента госжилнадзора Ярославской области покидает свой пост
Семь человек пострадали при столкновении трех автобусов в Ярославле
На строительной площадке корпуса онкобольницы в Ярославле обрушилась опалубка
Вот тебе и 1 сентября: в Ярославской школе с потолка валится штукатурка и плесень
В выходные в Ярославской области сгорели квартира, дом, баня и беседка
В Тутаеве построили скейт-парк, о котором просили местные райдеры
В Рыбинске на первый звонок пришли больше двух тысяч первоклассников