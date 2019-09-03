В Ярославском районе «Ниссан» сбил насмерть 61-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-03T10:56:23+03:00

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В понедельник, 1 сентября, около 20.30 вечера на 20 километре дороги Ярославль – Шопша в Ярославском районе 47-летний мужчина на «Ниссане» сбил 61-летнего пешехода. Тот переходил дорогу.

Получив несовместимые с жизнью травмы, мужчина скончался.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП с девятью пострадавшими произошло в Ярославле на Московском проспекте. Там врезались сразу три маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU