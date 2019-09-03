2019-09-03T09:23:37+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с тремя маршрутками выросло до девяти

Полиция продолжает проверку по факту происшествия
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ДТП с тремя маршрутками пострадали девять человек. Фото: УМВД России по Ярославской области.В ДТП с тремя маршрутками пострадали девять человек. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Количество пострадавших в ДТП с тремя маршрутками, произошедшем 2 сентября в Ярославле, выросло до девяти. Авария случилась на Московском проспекте.

- По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», произвел наезд на другой стоящий автобус «ПАЗ», который затем произвел столкновение с третьим автобусом «ПАЗ», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Больше всего пострадавших оказалось в автобусе, ставшем виновником аварии. В нем травмы получили семь человек. Шесть пассажиров этой маршрутки нуждаются в амбулаторном лечении - это женщины 21, 23, 46, 53, 56 лет и 31-летний мужчина. Одного из пострадавших - 58-летнего мужчину с места ДТП пришлось госпитализировать. Еще в одном автобусе пострадали 28-летняя женщина и 29-летний мужчина. Они отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, сразу после аварии поступила информация о семи пострадавших. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, руководство УГИБДД УМВД, медики, МЧС. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Один из пассажиров был госпитализирован. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Один из пассажиров был госпитализирован. Фото: УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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