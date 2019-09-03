«Уродские коричневые арт-объекты»: в мэрии рассказали о судьбе скандальных остановок, появившихся на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-03T10:32:42+03:00

А также обсудили, как не допустить появления таких конструкций впредь

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В мэрии решили не ставить больше на улицах Ярославля, остановок, подобных той, что недавно появилась на улице Гагарина и вызвала шквал критики от жителей. Эту ситуацию обсудили 3 сентября на общегородском совещании. Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов сообщил, что проект, по которому была сделана остановка, утвердили весной прошлого года. Сам павильон поставили по программе «Безопасные и качественные дороги». Более того, таких остановок в городе должно было появиться 43 штуки - на улицах Гагарина, Республиканской, Угличской, проспекте Дзержинского и Тутаевском шоссе.

- На улице Гагарина уже было установлено шесть таких павильонов. Мы попросили подрядчика больше их не ставить, предложили следовать новой концепции. Эти остановки приниматься не будут, - добавил Тальянов.

А вот член общественного совета при ДГХ Надежда Паутова предложила вообще отказаться от таких новых остановок на большей части улицы Гагарина.

- На большинстве остановок здесь уже установлены красивые торговые остановочные комплексы. Зачем рядом с ними ставить уродские остановки? Может, не надо смешить народ? - возмутилась она.

Мэр Ярославля тоже раскритиковал внешний вид появившихся комплексов и предложил выход из ситуации.

- К сожалению в прошлом году на работы по согласованию проектов никто не обращал внимания. Проекты согласовывались где-то в кабинетах. Поэтому появляются такие павильоны, какие-то коричневые арт-объекты, назовем их так. Для того, чтобы этого не появлялось, общайтесь напрямую с руководителем, который курирует работы. И впредь давайте учитывать все мнения, - сказал он присутствующим.

Шаг в эту сторону, по словам градоначальника, уже сделан. Новые проекты ремонтов улиц по программе БКД проходят согласования, в том числе с общественностью и районными администрациями.

Впрочем, новая концепция оформления остановочных комплексов тоже пришлась по вкусу далеко не всем ярославцам.

ИСТОЧНИК KP.RU