2019-08-19T12:06:53+03:00
Общество

Мэрия Ярославля представила проекты новых городских остановок

Для центра - более изящные, для отдаленных районов - экономичные
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Мэрия представила проект новых остановок для Ярославля. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.Мэрия представила проект новых остановок для Ярославля. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.
Изменить размер текста:

На общегородском совещании в мэрии 19 августа главный архитектор города Артем Цымбалов представил проекты новых остановок для Ярославля. Для центральных и удаленных улиц облик будет примерно одинаковым, разница только в материалах.

- Проект для центральных и магистральных улиц был выполнен на основе уже существующей ярославской остановки и является его доработанной версией. Было изменено крепление навеса. Он стал более простым и элегантным. Убрали боковую стенку с рекламой, на которую жаловались жители. Простая форма, минималистичность, темно-серый цвет корпуса позволяют использовать данный тип остановок по всему городу, включая историческую часть, - пояснил Цымбалов.

Остановка для центральных улиц. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Остановка для центральных улиц. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Также у данного типа остановок есть модификация, предназначенная для стесненных условий. В ней вообще нет боковых стенок.

У нее нет боковых стенок. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

У нее нет боковых стенок. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Остановка для стесненных условий. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Остановка для стесненных условий. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Для улиц в районах придумали более практичный вариант - остановка здесь более закрыта, имеет покатую крышу.

Остановка для районов. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Остановка для районов. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Для отдаленных мест предусмотрено экономное решение - вместо стекла или пластика в качестве материала стен и крыши будут использовать металл.

остановка для отдаленных мест. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

остановка для отдаленных мест. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

При этом на всех остановках предусмотрены выполненные в едином стиле надписи с названием остановки, расписание работы транспорта. Большинство комплексов оборудуют скамейками, урнами.

Чтобы остановки не заклеивались объявлениями, их хотят покрыть специальным составом - краской с добавлением песка.

- За счет изменения структуры покрытия сцепляющая функция поверхности уменьшается. Такой эксперимент был проведен студентами Челябинска. Покрасив остановку, молодежь месяц наблюдала за ней и обнаружила резкий спад интереса со стороны вандалов и расклейщиков, - пояснил Цымбалов.

Мэр Ярославля Владимир Волков предложил в центре на остановках заменить пластик на стекло, к которому трудне что-то приклеить, а приклеенное проще снять

Также Волков распорядился провести голосование, чтобы жители могли высказать свое мнение к проектам новых остановок.

Как вам проект? Оставляйте комментарии под статьей или в наших группах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего
В Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие своих территорий в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 моногородов со всей России
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Новости 24
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»
«Кашель и дышать тяжело»: ярославцы жалуются на выбросы серы
20 августа в Ярославле будет затруднено движение из-за крестного хода
Ярославец успел разглядеть подрезавшего его водителя прежде, чем вылетел в кювет
Михаил Ширвиндт выбрал любимый бар Ярославля и запустил жужу в Ростове Великом
В Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов
В Ярославле 15 сентября перекроют почти все центральные улицы
В Брейтово предприниматели пожаловались на организатора ярмарки без туалета
Пришел, увидел, укатил: ярославец угнал мотоцикл прямо из-под носа хозяев
Ярославские ребята ограбили ферму, чтобы купить алкоголь и закуску
В Ярославле поймали любителя амфетамина
В Брагино двое парней связали приятеля и угнали его машину
В Ярославле начало действовать постановление о вывозе с улиц брошенных машин
На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе
Брагино встало в пробку из-за перекрытого Тутаевского шоссе
Глава одного из муниципальных районов Ярославской области зовет на работу
В Ярославской области за куриный помет оштрафовали директора птицефабрики
В ярославский монастырь возвращается уникальная святыня
Волевая победа ярославского «Шинника» над лидером ФНЛ
Легко отделалась: иномарка в Рыбинске врезалась в забор частного дома
Безголовые: в Ярославле ночью пьяная компания разбила несколько иномарок