Мэрия Ярославля представила проекты новых городских остановок

На общегородском совещании в мэрии 19 августа главный архитектор города Артем Цымбалов представил проекты новых остановок для Ярославля. Для центральных и удаленных улиц облик будет примерно одинаковым, разница только в материалах.

- Проект для центральных и магистральных улиц был выполнен на основе уже существующей ярославской остановки и является его доработанной версией. Было изменено крепление навеса. Он стал более простым и элегантным. Убрали боковую стенку с рекламой, на которую жаловались жители. Простая форма, минималистичность, темно-серый цвет корпуса позволяют использовать данный тип остановок по всему городу, включая историческую часть, - пояснил Цымбалов.

Остановка для центральных улиц. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Также у данного типа остановок есть модификация, предназначенная для стесненных условий. В ней вообще нет боковых стенок.

У нее нет боковых стенок. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Остановка для стесненных условий. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Для улиц в районах придумали более практичный вариант - остановка здесь более закрыта, имеет покатую крышу.

Остановка для районов. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

Для отдаленных мест предусмотрено экономное решение - вместо стекла или пластика в качестве материала стен и крыши будут использовать металл.

остановка для отдаленных мест. Фото: скриншот с трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля.

При этом на всех остановках предусмотрены выполненные в едином стиле надписи с названием остановки, расписание работы транспорта. Большинство комплексов оборудуют скамейками, урнами.

Чтобы остановки не заклеивались объявлениями, их хотят покрыть специальным составом - краской с добавлением песка.

- За счет изменения структуры покрытия сцепляющая функция поверхности уменьшается. Такой эксперимент был проведен студентами Челябинска. Покрасив остановку, молодежь месяц наблюдала за ней и обнаружила резкий спад интереса со стороны вандалов и расклейщиков, - пояснил Цымбалов.

Мэр Ярославля Владимир Волков предложил в центре на остановках заменить пластик на стекло, к которому трудне что-то приклеить, а приклеенное проще снять

Также Волков распорядился провести голосование, чтобы жители могли высказать свое мнение к проектам новых остановок.

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