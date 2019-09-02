Семь человек пострадали при столкновении трех автобусов в Ярославле
ДТП произошло в час-пик на Московском проспекте
В Ярославле столкнулись три маршрутки. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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В Ярославле семь человек пострадали при столкновении трех автобусов на Московском проспекте. Таковы предварительные данные, которые озвучивают в полиции.
ДТП произошло в 17 часов 17 минут 2 сентября. На данный момент известно, что все три автобуса марки «Паз», работают как маршрутные такси.
- По предварительной информации при движении в сторону центра автобус «ПАЗ» совершил столкновение с другим автобусом, который затем совершил столкновение с третьим автобусом, - уточнили в УМВД России по Ярославской области.
На место ДТП выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.
Информация о происшествии уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU