Семь человек пострадали при столкновении трех автобусов в Ярославле

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-02T19:44:52+03:00

В Ярославле столкнулись три маршрутки. Фото: УМВД России по Ярославской области.

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В Ярославле семь человек пострадали при столкновении трех автобусов на Московском проспекте. Таковы предварительные данные, которые озвучивают в полиции.

ДТП произошло в 17 часов 17 минут 2 сентября. На данный момент известно, что все три автобуса марки «Паз», работают как маршрутные такси.

- По предварительной информации при движении в сторону центра автобус «ПАЗ» совершил столкновение с другим автобусом, который затем совершил столкновение с третьим автобусом, - уточнили в УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.

Информация о происшествии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU