Ярославец угнал велосипед от продуктового магазина
Полиция нашла мужчину по горячим следам
Угонщик уже был судимФото: Роман РЫЖИКОВ
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В поселке Ивняки 32-летний мужчина украл велосипед. Местный житель оставил его у продуктового магазина.
Сотрудники полиции задержали вора по горячим следам. Он ехал на похищенном «железном коне».
Ранее ярославец уже привлекался у уголовной ответственности.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело, а велосипед вернули хозяину.
Напомним, в Ярославской области мужчина залез в гараж строящегося дома и вынес металлические ворота. Его задержали и возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU