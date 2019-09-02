Ярославец угнал велосипед от продуктового магазина

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-02T10:38:31+03:00

Угонщик уже был судим Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В поселке Ивняки 32-летний мужчина украл велосипед. Местный житель оставил его у продуктового магазина.

Сотрудники полиции задержали вора по горячим следам. Он ехал на похищенном «железном коне».

Ранее ярославец уже привлекался у уголовной ответственности.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело, а велосипед вернули хозяину.

Напомним, в Ярославской области мужчина залез в гараж строящегося дома и вынес металлические ворота. Его задержали и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU