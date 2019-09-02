В Ярославской области вор залез на стройку и украл металлические ворота

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-02T09:45:55+03:00

Он уже был судим и нигде не работал

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В деревне Красная поляна 31-летний мужчина украл металлические ворота из гаража строящегося дома. Он разбил окно и проник во внутрь. Стоимость ворот была около 20 тысяч рублей. В полицию обратились хозяева жилища.

Выяснилось, что подозреваемый нигде не работает, и ранее уже был судим.

– По факту кражи следственным подразделением ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU