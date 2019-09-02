В Ярославской области вор залез на стройку и украл металлические ворота
Он уже был судим и нигде не работал
Правоохранители возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В деревне Красная поляна 31-летний мужчина украл металлические ворота из гаража строящегося дома. Он разбил окно и проник во внутрь. Стоимость ворот была около 20 тысяч рублей. В полицию обратились хозяева жилища.
Выяснилось, что подозреваемый нигде не работает, и ранее уже был судим.
– По факту кражи следственным подразделением ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU