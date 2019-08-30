Ремонт улицы Республиканской решено проводить в ночное время суток

СЕГОДНЯ 21:18 2019-08-30T21:20:14+03:00

Асфальтировка улицы будет происходить с 22 часов вечера до шести часов утра. Фото: Мэрия Ярославля

Это связано с повышенным автомобильным трафиком

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В мэрии Ярославля сообщили, что ремонтные работы на улице Республиканская будут проводится исключительно в ночное время суток. Данная мера необходима из-за высокого автомобильного трафика на данном участке дорожной сети.

- Асфальтировка улицы будет происходить с 22 часов вечера до шести часов утра, - уточнили в администрации города.

Напомним, ранее ремонт в светлое время суток вызвал бурю негодования среди ярославцев. Из-за этого мэрии пришлось взять ход работ под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU