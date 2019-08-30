Ремонт улицы Республиканской решено проводить в ночное время суток
Это связано с повышенным автомобильным трафиком
Асфальтировка улицы будет происходить с 22 часов вечера до шести часов утра.Фото: Мэрия Ярославля
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В мэрии Ярославля сообщили, что ремонтные работы на улице Республиканская будут проводится исключительно в ночное время суток. Данная мера необходима из-за высокого автомобильного трафика на данном участке дорожной сети.
- Асфальтировка улицы будет происходить с 22 часов вечера до шести часов утра, - уточнили в администрации города.
Напомним, ранее ремонт в светлое время суток вызвал бурю негодования среди ярославцев. Из-за этого мэрии пришлось взять ход работ под особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU