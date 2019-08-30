Ярославцы смогут посетить московский фестиваль Red Bull Music Fest

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-30T12:28:54+03:00

Клиенты Tele2 могут купить билет на фестиваль со скидкой 20%, пройти на мероприятия в баре «Стрелка» быстро и без очередей, а также принять участие в автограф-сессии хедлайнеров фестиваля

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В рамках концепции «Другие правила» Tele2 выступит партнером Red Bull Music Fest и даст возможность всем желающим оказаться в эпицентре всех главных событий фестиваля. Для своих абонентов оператор подготовил ряд преимуществ. Клиенты Tele2 могут купить билет на фестиваль со скидкой 20%, пройти на мероприятия в баре «Стрелка» быстро и без очередей, а также принять участие в автограф-сессии хедлайнеров фестиваля. Оператор снимает ограничения и устанавливает «другие правила», предлагая увидеть любимого исполнителя в неформальной обстановке.

В субботу, 31 августа, одной из площадок фестиваля станет «Онлайн-парк Tele2» на берегу Москвы-реки перед Парком Горького. Днем посетителей будут ждать воркшопы и лекции о современной музыке, а вечером – выступления диджеев и музыкантов, которые Tele2 будет транслировать в девяти «Онлайн-парках» по всей России на скорости 4G.

В заключительный день фестиваля, 1 сентября, оператор пригласит всех желающих на первый в России подводный концерт под открытым небом. Он пройдет в открытом бассейне «Чайка», построенном в 1957 году и сохранившим свой ретрошарм, сообщает пресс-служба оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU