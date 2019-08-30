2019-08-30T11:38:12+03:00
Общество

128 домов в Переславле вернутся к своим управляющим компаниям

Власти узнали, что подписи фальсифицировали
Роман РЫЖИКОВ
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Жители города сумели добиться своегоЖители города сумели добиться своегоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Ярославской области узнали, что в Переславле кто-то подделывал подписи местных жителей, из-за чего они перешли в другие управляющие компании. Теперь региональный департамент государственного жилищного надзора отменил приказы о переводе 128 домов под управление «УК Переславль» и «УК МКД». Кроме того, управдомы, так и не полюбившиеся населению, должны будут вернуть людям деньги.

– После внесения департаментом сведений о каждом доме в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства платежи за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов необходимо вносить прежним управляющим компаниям, которые возвращаются к управлению МКД.- заявил первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова.

Чтобы получить свои средства обратно, необходимо написать заявления в злополучные управляющие компании.

Напомним, в связи со скандалом в области начались аресты чиновников, подозреваемых во взяточничестве.

- По данным следствия, они неоднократно получали взятки от директора двух управляющих компаний Ярославской области, - уточняют в СУ СКР по Ярославской области.

На взяткодателя также заведено и расследуется уголовное дело.

По нашей информации, уголовные дела связаны со скандалом, разразившемся в июне в Переславле-Залесском

ИСТОЧНИК KP.RU

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