2019-08-26T15:48:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали чиновников Госжилнадзора

Анна Апольская и Олег Бойченко заключены под стражу
Роман РЫЖИКОВ
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«Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения - серьезное преступление«Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения - серьезное преступлениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Замдиректора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Анна Апольская и бывший замдиректора Олег Бойченко, который сегодня занимает должность директора МУП «Управление домами-Воскресенкск» задержаны по подозрению во взяточничестве.

Ближайшие два месяца чиновники проведут под стражей. По данным ЯрКуба, арест продлится до 21 октября.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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