В Ярославской области задержали чиновников Госжилнадзора

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-26T15:48:25+03:00

«Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения - серьезное преступление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анна Апольская и Олег Бойченко заключены под стражу

Изменить размер текста: A A

Замдиректора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Анна Апольская и бывший замдиректора Олег Бойченко, который сегодня занимает должность директора МУП «Управление домами-Воскресенкск» задержаны по подозрению во взяточничестве.

Ближайшие два месяца чиновники проведут под стражей. По данным ЯрКуба, арест продлится до 21 октября.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU