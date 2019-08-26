В Ярославской области задержали чиновников Госжилнадзора
Анна Апольская и Олег Бойченко заключены под стражу
«Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения - серьезное преступлениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Замдиректора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Анна Апольская и бывший замдиректора Олег Бойченко, который сегодня занимает должность директора МУП «Управление домами-Воскресенкск» задержаны по подозрению во взяточничестве.
Ближайшие два месяца чиновники проведут под стражей. По данным ЯрКуба, арест продлится до 21 октября.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения».
ИСТОЧНИК KP.RU