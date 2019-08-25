В Рыбинске телефонные мошенники украли у женщины 500 тысяч рублей
Потерпевшая сама сообщила злоумышленникам данные своей банковской карты
Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась 35-летняя местная жительница, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка.
- Преступники сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов женщины необходимо сообщить им данные банковской карты, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Женщина выполнила все указания звонивших.
В результате со счетов заявительницы пропало более 500 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU