В Рыбинске телефонные мошенники украли у женщины 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-25T15:22:08+03:00

Потерпевшая сама сообщила злоумышленникам данные своей банковской карты

Изменить размер текста: A A

В полицию Рыбинска обратилась 35-летняя местная жительница, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка.

- Преступники сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов женщины необходимо сообщить им данные банковской карты, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Женщина выполнила все указания звонивших.

В результате со счетов заявительницы пропало более 500 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU