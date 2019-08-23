2019-08-23T17:57:54+03:00
Происшествия

В ЯГПУ на абитуриентов во время экзамена свалилась штукатурка

Будущие магистры не пострадали
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На факультете социального управления Ярославского государственного педагогического университета им К.Д. Ушинского произошло ЧП: во время вступительного экзамена в магистратуру в аудитории обвалилась штукатурка. Во время инцидента никто не пострадал, лишь маленький осколок попал в ногу девушки, но не причинил ей вреда.

Зданию факультета 150 лет. Конкретно в этой аудитории ремонт проводился три года назад.

Сотрудники университета считают, что ЧП спровоцировало дождливое лето. Из-за сырости штукатурка отслоилась и упала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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