2019-08-23T17:32:49+03:00
Экономика

До Пира осталось…..360 дней

«Пир на Волге» в очередной раз признан лучшим гастрономическим событием лета в России
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17 августа в Ярославле в четвертый раз прошел городской пикник «Пир на Волге», собрав более 60 000 человек17 августа в Ярославле в четвертый раз прошел городской пикник «Пир на Волге», собрав более 60 000 человек
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120 площадок партнеров с конкурсами, играми, мастер-классами, более 70 гастрономических проектов с угощением на любой вкус, 1000 литров ярославской ухи, грандиозный рок-н-моб с участием 200 музыкантов, 3 пары на свадебном пире и 1 большое счастье на всех! Даже погода присоединилась к большому гастрономическому празднику.

Колбаски, ребрышки, #всенагриле, разноцветные тартильи, раки большие и маленькие, камчатский краб, ярославские лепешки, борода-квас, роллы, суши и даже гавайский поке — это далеко не полный перечень угощений на Пире. Главным блюдом Пира 2019 стала уха по-царски, приготовленная по старинному ярославскому рецепту в 1000-литровом котле.

На главной сцене пикника в большой игре против крутых шефов выступили знаменитые гости Пира: мэр города Владимир Волков, председатель областной Думы Алексей Константинов, актриса Елена Панова, Олег Солнцев, автор и ведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ, хоккеисты ХК «Локомотив» Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал. Противники им достались достойные: бренд-шеф Пира Григорий Мосин, бренд-шеф дальневосточного ресторана ZUMA, приехавший в Ярославль с гастрономическими гастролями, шеф-контролер по международной безопасности питания на Олимпиаде в Сочи Роман Степаненко.

А судьями горячей бургер-битвы «Король гриля» стали крутейшие профессионалы: первый повар России, Президент Национальной Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман.

Здесь продемонстрировали свои рецепты семейного счастья финалисты конкурса семейных кулинарных историй: Сергей и Наталья Номикосовы, Сергей и Екатерина Рыбкины, Елена Ильинична и Марина Владимировна Хапаевы, семья учителей из Углича - Васильева Лариса Николаевна, Соколова Татьяна Николаевна, Никитченко Александр Валентинович.

Rock-n-mob в этом году собрал около 200 музыкантов и на Стрелку обрушилась стена звуков из 6 мега рок-хитов. В этом году на «Свадебном Пире» не только чествовали молодоженов, но и отмечали юбилей свадьбы, и даже делали предложение… Она сказала «Да» Многочисленные фитнес-клубы, спортивные школы, клиники предлагали гостям Пира зарядки, разминки, забеги, проводили мастер-классы по ЗОЖ и здоровому питанию.

Самыми веселым спортивным состязанием признан «финский забег» с женой на шее. 220 метров с любимой на руках, плече, шее! А самым романтичным — фестиваль-флешмоб воздушных змеев. Абсолютным хитом стала новая площадка - «Кухня красоты», на которой гости преображались за считанные минуты, и в течение всего дня проходили модные показы ярославских дизайнеров и магазинов одежды.

Смелый эксперимент Пира - совместить развлекательную и деловую программу фестиваля - удался. В рамках «Пира на Волге» состоялся форум «Мое дело» для предпринимателей и для тех, кто хочет ими стать. В форуме приняло участие около 500 человек. Деловая программа была организована Инвестиционным блоком Правительства Ярославской области.

Основываясь на своем опыте и исследованиях, они рассказали участникам форума, как стать успешными в своем деле с помощью образов, новых технологий, чтения, правильного питания. С каждым годом городской пикник все больше внимания уделяет экологическим вопросам. В этом году «Пир на Волге» призвал своих партнеров отказаться от пластиковой посуды. Партнеры организовали акцию по раздельному сбору мусора и уборке Стрелки, волонтеры весь день следили за чистотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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