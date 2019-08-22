Внутри душно, людям плохо: из-за перекрытия Тутаевского шоссе брагинские трамваи забились под завязку
Жители Дзержинского района Ярославля из-за перекрытия Тутаевского шоссе столкнулись с новой проблемой - забитые битком трамваи. Власти некоторое время назад призвали владельцев автомобилей на время ремонта магистрали пересесть на общественный транспорт, чтобы хоть немного ослабить пробки на улицах, прилегающих к Тутаевскому шоссе. Многие прислушались. Но теперь и сами этому не рады.
- Уже на конечной остановке людей битком! Многие едут вкруговую с улицы Колесовой и от ЖК «Октябрь», чтобы вообще попасть на трамвай и не опоздать на работу. Внутри душно, многим плохо, женщины с маленькими детьми едут в больницу, - рассказала жительница Дзержинского района Елена Васильева.
С началом учебного года ситуация может еще больше усугубиться. Утром в трамваях поедут еще школьники и студенты. Люди просят добавить на маршрут больше вагонов, чтобы трамваи ходили чаще и пассажиры чувствовали себя комфортно.
Выбор, перед которым поставлены ярославцы, тяжелый - или стоять в пробке, или ехать в переполненном трамвае. Фото: Елена Васильева.
Напомним, участок Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Колесовой в Ярославле 19 августа закрыли на ремонт. Транспорт пустили в объезд. Из-за этого в Брагино образовались огромные пробки.
ИСТОЧНИК KP.RU