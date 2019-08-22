2019-08-22T09:15:34+03:00
Общество

Внутри душно, людям плохо: из-за перекрытия Тутаевского шоссе брагинские трамваи забились под завязку

Ярославские водители прислушались к совету чиновников и пересели на общественный транспорт
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В утренний час-пик в трамвае №6 страшная толкучка. Фото: Елена Васильева.В утренний час-пик в трамвае №6 страшная толкучка. Фото: Елена Васильева.
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Жители Дзержинского района Ярославля из-за перекрытия Тутаевского шоссе столкнулись с новой проблемой - забитые битком трамваи. Власти некоторое время назад призвали владельцев автомобилей на время ремонта магистрали пересесть на общественный транспорт, чтобы хоть немного ослабить пробки на улицах, прилегающих к Тутаевскому шоссе. Многие прислушались. Но теперь и сами этому не рады.

- Уже на конечной остановке людей битком! Многие едут вкруговую с улицы Колесовой и от ЖК «Октябрь», чтобы вообще попасть на трамвай и не опоздать на работу. Внутри душно, многим плохо, женщины с маленькими детьми едут в больницу, - рассказала жительница Дзержинского района Елена Васильева.

С началом учебного года ситуация может еще больше усугубиться. Утром в трамваях поедут еще школьники и студенты. Люди просят добавить на маршрут больше вагонов, чтобы трамваи ходили чаще и пассажиры чувствовали себя комфортно.

Выбор, перед которым поставлены ярославцы, тяжелый - или стоять в пробке, или ехать в переполненном трамвае. Фото: Елена Васильева.

Выбор, перед которым поставлены ярославцы, тяжелый - или стоять в пробке, или ехать в переполненном трамвае. Фото: Елена Васильева.

Напомним, участок Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Колесовой в Ярославле 19 августа закрыли на ремонт. Транспорт пустили в объезд. Из-за этого в Брагино образовались огромные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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