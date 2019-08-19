20 августа в Ярославле будет затруднено движение из-за крестного хода

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-19T15:45:26+03:00

Власти города обращаются ко всем участникам движения быть внимательными и соблюдать ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, с движением в Ярославле и так все не слава Богу

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Завтра, 20 августа, в Ярославле состоится крестный ход с иконой Толгской Божией матери. Ее пронесут от пересечения улицы Советской с Народным переулком по Волжской набережной к Полушкиной роще. Маршрут закончится на 3-ей Иваньковской.

Власти города обращаются ко всем участникам движения быть внимательными и соблюдать ПДД, так как движение транспорта будет затруднено.

Впрочем, ярославцам не привыкать к трудностям на дорогах. Практически все лето город стоит в пробках из-за ремонтов: то на Республиканской улице, то на Октябрьской площади, то на Заволжском мосту. Сегодня вот беда коснулась жителей Брагино. Огромные пробки сковали Дзержинский район из-за работ на Тутаевском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU