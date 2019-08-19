2019-08-19T11:04:05+03:00
Общество

В Ярославле начало действовать постановление о вывозе с улиц брошенных машин

Но, куда перемещать автохлам, до сих пор не решено
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле 18 августа начало действовать постановление о вывозе с улиц города брошенных машин. Информация об этом прозвучала 19 августа на общегородском совещании в мэрии. Напомним, по новым правилам при обнаружении брошенной машины, ее владельцу будут передавать предупреждение с требованием убрать автохлам с общественной территории. Если автомобиль так и останется на месте, его вывезут на временную стоянку, а по истечении двух месяцев продадут или утилизируют.

Правда, где именно хранить в течение двух месяцев автохлам, до сих пор не решено. В ближайшее время власти должны определиться с этим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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