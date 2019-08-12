Власти Ярославля будут забирать автохлам в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-12T17:02:59+03:00

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Мэрия Ярославля определила правила, по которым власти будут бороться с брошенными машинами на улицах города.

Соответствующее постановление подписал мэр Ярославля Владимир Волков 12 августа.

Чтобы не было двусмысленности, в документе оговаривается, о каком именно транспорте идет речь. Первая категория – это брошенные машины. К ним отнесли транспорт, имеющий видимые признаки продолжительной стоянки без эксплуатации, в том числе создающий препятствия дорожному движению, уборке, работе специализированной техники. Вторая категория - разукомплектованный транспорт. То есть автомобили, которые находятся в неисправном состоянии и не могут эксплуатироваться дальше. Например, если у машины нет предусмотренных конструкцией основных агрегатов - капота, крышки багажника, двери, стойки, крыши, фары, сигнальных огней, бампера, элементов облицовки, стекол, колес и других частей. Ко второй группе также решено отнести сгоревшие машины.

Выявлять автохлам будут по жалобам жителей и при плановых проверках территории сотрудниками районных администраций.

При обнаружении таких машин в течение пяти дней администрации будут составлять на них акты и оставлять уведомления собственникам с требованием в течение 10 дней убрать машину с общественной территории. Параллельно в ГИБДД направят запрос о владельце, а информацию о «претендентах» в утиль разместят в газете «Городские новости» и на официальном сайте мэрии,

- При получении из ГИБДД информации о собственнике транспортного средства территориальная администрация в течение трех дней направит собственнику заказное письмо с требованием переместить машину в течение 5 дней со дня получения требования, - говорится в постановлении.

Если данных о собственнике в ГИБДД нет и машину никто не убрал, ее перевезут на стоянку для временного хранения. На этой стоянке автомобили будут находиться под охраной. Владельцу, который захочет забрать свою машину, придется заплатить за ее хранение и эвакуацию. Если же в течение двух месяцев после перемещения автомобиля на стоянку, хозяин не объявится, мэрия направит в суд иск о признании автомобиля бесхозным. После этого транспорт будет признан муниципальной собственностью.

После этого машиной власти смогут распоряжаться по своему усмотрению. Скорее всего, ее просто сдадут в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU