2019-08-16T15:15:56+03:00
Общество

Заработала карта, на которой показаны все камеры ГИБДД в Ярославской области

Посмотреть актуальную информацию о фото и видеофиксации можно с телефона
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Теперь каждый водитель со смартфоном сможет посмотреть, где за ним подглядываютТеперь каждый водитель со смартфоном сможет посмотреть, где за ним подглядываютФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Появилась карта, на которой обозначены все камеры фото и видеофиксации ДТП. Посмотреть ее можно на сайте gis76.ru в разделе «Градостроительство» – «Дороги» – «Камеры фото-, видеофиксации». В правительстве региона сообщают, что карту можно посмотреть даже с мобильного телефона. На ней будут указаны 37 передвижных и семь стационарных комплексов.

- Важно не подвести водителей под штраф, а дисциплинировать их. Уверен, информация интерактивной карты в этом поможет. – отметил губернатор Дмитрий Миронов.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгения Моисеева, задача карты – быть помощником автомобилистов. Теперь каждый может посмотреть актуальное расположение камер.

А вот ПОЛНЫЙ СПИСОК КАМЕР В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ С АДРЕСАМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию троллейбусного депо в Ярославле застроят домами
На Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием мотоциклиста
Ярославцев ждут теплые выходные с небольшими осадками
Еще одна ярославна лишилась 162 тысяч рублей из-за банковских мошенников
В Ярославле китаец-нелегал остановил работу всей компании
В Ростове 15-летняя девочка чудом отбилась от педофила
В Ярославскую область запретили ввозить небезопасные фрукты из Китая
Представители Ярославля вышли в полуфинал конкурса социальных предпринимателей
Молодая ярославна лишилась квартиры из-за кредитного долга
Достал нож и стал угрожать: жительница Ярославской области привела грабителя к знакомой бабушке
Водитель японской иномарки сбил под Ярославлем 7-летнего ребенка
Микроавтобус в овраге: в жутком ДТП под Ростовом пострадали четыре человека
Будут пылесосить улицы: теперь-то, с такой новой техникой, в Ярославле наступит чистота?
«Сельская кинопередвижка» покажет ярославцам фильмы Всемирного фестиваля уличного кино
Ярославские эко-волонтеры прошли проверку на прочность на meet up «Дух Заполярья»
Анна Михалкова устроила разборки с соперницей в ресторане: публика в восторге от трейлера фильма, снятого в Ярославле