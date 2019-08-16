Заработала карта, на которой показаны все камеры ГИБДД в Ярославской области
Появилась карта, на которой обозначены все камеры фото и видеофиксации ДТП. Посмотреть ее можно на сайте gis76.ru в разделе «Градостроительство» – «Дороги» – «Камеры фото-, видеофиксации». В правительстве региона сообщают, что карту можно посмотреть даже с мобильного телефона. На ней будут указаны 37 передвижных и семь стационарных комплексов.
- Важно не подвести водителей под штраф, а дисциплинировать их. Уверен, информация интерактивной карты в этом поможет. – отметил губернатор Дмитрий Миронов.
По словам директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгения Моисеева, задача карты – быть помощником автомобилистов. Теперь каждый может посмотреть актуальное расположение камер.
А вот ПОЛНЫЙ СПИСОК КАМЕР В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ С АДРЕСАМИ
ИСТОЧНИК KP.RU