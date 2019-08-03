На новой карте ГИБДД раскрыли местоположение около 80 камер на дорогах Ярославской области
На новой интерактивной карте ГИБДД со всеми камерами на дорогах появились данные по Ярославской области. Новый раздел, который был запущен только 31 июля на сайте Госавтоинспекции, пока работает в тестовом режиме. В первый день данные о камерах Ярославской области были, но потом произошел сбой и большинство регионов перестали отображаться на сайте. Сейчас, видимо, карту починили. В настоящее время на ней обозначены адреса расположения около 80 камер, которые установлены на дорогах Ярославской области.
- Задача ГИБДД - не собирать штрафы, а предотвращать ДТП. Информирование водителей о наличии камер - важный шаг для профилактики нарушений правил дорожного движения, - считает ярославский водитель с 20-летним стажем Андрей Теплов.
Постепенно раздел должен наполняться новыми сведениями. Напомним, интерактивная карта размещена на сайте ГИБДД России в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».
НА ЗАМЕТКУ
ПОЛНЫЙ СПИСОК КАМЕР В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ С АДРЕСАМИ
АВТОУРАГАН-ВС (Ленинградский пр-кт, д. 88/23)
Ярославль, Ленинградский проспект, д. 88/23
АВТОУРАГАН-ВСМ (пересечение Ленинградского и Дзержинского пр-тов)
Ярославль, пересечение Ленинградского пр-кт и пр-кт Дзержинского
АВТОУРАГАН-ВС (п. Кузнечиха)
Ярославская область, Ярославский р-н, ФАД М-8 "Холмогоры", 274 км.+ 733 м.
АВТОУРАГАН-ВС (п. Туношна)
Ярославская область, Ярославский р-н, ФАД М-8 "Холмогоры", подъезд к городу Кострома, 20 км. + 0м.
АРЕНА 1009045
Ярославская обл., Брейтовский р-н, д. Медухово
АРЕНА 1009058
Автодорога Ярослаль - Углич - Некоуз - Брейтово 179 км 300м
АРЕНА 1012049
Окружная дорога г. Рыбинска 1 км 850 м
АРЕНА 1012050
ФАД М-8 "Холмогоры", подъезд к г. Кострома 34 км 120 м
АРЕНА 1203453
Автодорога Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец 53 км 800 м
АРЕНА 1203454
Авто-дорога Ярославль - Углич - Некоуз - Брейтово 116 км 200м
АРЕНА 1203455
г. Ярославль, п. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 28
АРЕНА 1203456
г. Рыбинск, ул. М.Горького, д. 3а
АРЕНА 1203457
ФАД М-8 "Холмогоры" 230 км 680 м
АРЕНА 1203458
Автодорога Ярославль - Углич - Некоуз - Брейтово 194 км 170м
АРЕНА 1203459
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Унимерь, ул. Придорожная, д. 13
АРЕНА 1203460
г. Любим, ул. Гражданская, д. 6
АРЕНА 1203461
ФАД М-8 "Холмогоры", подъезд к г. Кострома 34 км 120 м
АРЕНА 1203462
Авто-дорога Ярославль - Рыбинск 64 км 800 м
АРЕНА 1508030
ФАД М-8 "Холмогоры" 342 км 451 м н.п. Слобода
АРЕНА 1508031
ФАД М-8 "Холмогоры" 321 км 729 м
АРЕНА 1508040
ФАД М-8 "Холмогоры" 308 км 573 м
АРЕНА 1508041
ФАД М-8 "Холмогоры" 357 км 150 м н.п. Левинское
АРЕНА 1508042
ФАД М-8 "Холмогоры" 369 км 228 м н.п. Новенькое
АРЕНА 1508043
ФАД М-8 "Холмогоры" 362 км 200 м н.п. Пречистое
АРЕНА 1508044
г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 7
АРЕНА 1508045
г. Рыбинск, пр-кт Революций, д. 20
АРЕНА 1508046
Автодорога Ярославль-Рыбинск, 55 км + 490 м
АРЕНА 1508047
Автодорога Ярославль-Рыбинск, 56 км + 700 м
АРЕНА 1508048
Автодорога Ярославль-Рыбинск, 35 км + 250 м
АРЕНА 1508049
Автодорога Ярославль-Рыбинск, 29 км + 100 м
АРЕНА 1508050
Авто-дорога Ярославль-Рыбинск, 39 км + 500 м
АРЕНА 1612002
Авто-дорога Ярославль - Рыбинск 32 км 980 м
КОРДОН-М2 MD0589
Ярославская обл., Ярославль, Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 273 км 165 м
КОРДОН-М4 MB0201
Ярославская обл., Ярославль, Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 273 км + 165 м
КОРДОН-М4 MB0202
Ярославская обл., Ростовский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры", 181 км + 100 м
КОРДОН-М4 MB0203
Ярославская обл., Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры", 286 км + 320 м
КОРДОН-М4 MB0204 MB0205
Ярославская обл., Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры", 253 км + 165 м
КОРДОН-М4 MB0207
Ярославская обл., Ростовский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры", 189 км + 500 м
КОРДОН-М4 MB0210
Ярославская обл., Даниловский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 334 км 850 м
КОРДОН-М4 MB0211
Ярославская обл., г. Ростов, ФАД М-8 "Холмогоры" 208 км
КОРДОН-М4 MB0213
Ярославская обл., Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 291 км 400 м
КОРДОН-М4 MB0215
Ярославская обл., Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 272 км 0 м
КОРДОН-М4 MB0216
Ярославская обл., Ярославский р-н., ФАД М-8 "Холмогоры" 273 км 0 м
КРИC-П FP4054
г. Ярославль, Тутавское шоссе, д. 35, корп. 2
КРИС-П FP4051
г. Ярославль, пром.зона ул. Декабристов, д. 9
КРИС-П FP4051
г. Ярославль, Красноперевальский переулок, д. 1а, стр. 1
КРИС-П FP4052
г. Ярославль, Промышленное ш., д. 44/10
КРИС-П FP4052
г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 1а
КРИС-П FP4053
г. Ярославль, пр-кт Фрундзе, д.37/18
КРИС-П FP4053
г. Ярославль, Московский пр-кт, д 26/12
КРИС-П FP4054
г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 159а/39
КРИС-П FP4055
г. Ярославль, ул. Чаадаева, д. 44
КРИС-П FP4055
г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 15
КРИС-П FP4056
Автодорога Ярославль - Очапки 1 км + 020 м
КРИС-П FP4056
г. Ярославль, Тутавское шоссе, д. 2, стр. 8
КРИС-П FP4058
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9Б
КРИС-П FP4059
г. Ярославль, Тутавское шоссе, д. 91
КРИС-П FP4060
ФАД М-8 "Холмогоры" 221 км 050 м
КРИС-П FP4061
г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 110
КРИС-П FP4062
ФАД М-8 "Холмогоры" 194 км 400 м
КРИС-П FP4063
ФАД М-8 "Холмогоры" 160 км 300 м п. Ивановское
КРИС-П FP4064
ФАД М-8 "Холмогоры" 190 км 300 м
КРИС-П FP4065
ФАД М-8 "Холмогоры" 162 км 300 м
КРИС-П FP4066
ФАД М-8 "Холмогоры" 149 км 300 м
КРИС-П FP4067
ФАД М-8 "Холмогоры" 136 км 300 м
КРИС-П FP4337
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16с91
КРИС-П FP4338
ФАД М-8 "Холмогоры" 221 км 200 м
СКАТ 1809050
Ярославская обл., Тутаевский р-н, а/д Ярославль - Рыбинск , 26 км 520 м н.п. Панино,
СКАТ 1809051
г. Тутаев, пр-кт 50 летия Победы, д. 34/57
СКАТ 1809052
г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 130
ФОРСАЖ F401 F402
г. Ярославль, юго-западная окружная дорога (д. Суринское)
ФОРСАЖ F403 F404
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 95
ФОРСАЖ F405
г. Ярославль, пересечение Ленинградского пр-та и ул. Бабича
ФОРСАЖ F406
г. Ярославль, пересечение ул. Первомайской и ул. Советской (со стороны Первомайского бульвара)
ФОРСАЖ F407 F413
г. Ярославль, пересечение ул. Свободы и ул. Победы
ФОРСАЖ F408 F409
г. Ярославль, пересечение пр-та Октября и ул. Победы
ИСТОЧНИК KP.RU