2019-08-13T14:46:04+03:00
Звезды

Сергей Безруков и Александр Калягин оценят проекты концепции развития Волковского театра

На конкурс Министерства культуры поступило девять заявок по этой теме
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
На конкурс проектов концепций развития ярославского Волковского театра поступило девять заявок.На конкурс проектов концепций развития ярославского Волковского театра поступило девять заявок.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
Изменить размер текста:

На конкурс Минкульта России концепций развития ярославского Волковского театра поступило девять заявок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Старт приему заявок был дан в июле, а завершился процесс 9 августа. Проекты принимались от кандидатов, имеющих опыт работы главным режиссером или художественным руководителем театра, имеющим собственные постановки, готовым жить в Ярославле весь срок реализации концепции.

В комиссию по рассмотрению заявок вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, представители Театра драмы имени Ф. Волкова, заместитель Министра культуры России Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Очная защита проектов состоится 16 августа в Российском фонде культуры. Прямая трансляция заседания будет вестись на сайте Минкульта России с 10 часов.

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле у фирмы-должника из-за долгов арестовали офисные мониторы
Правительство потратит миллион, чтоб узнать читают ли ярославцы газеты
Поликлиника №1 ЦГБ Ярославля переедет на проспект Октября в сентябре
В Ярославле из-за Дня знаний ограничат движение и парковку автомобилей
В Ярославской области ускорили 4G-интернет
В Ярославской области осужденный обвенчался со своей женой, чтобы сохранить любовь с божьей помощью
В Ярославль приедет актриса Елена Панова
На главной площади в центре Рыбинска планируют создать подземный фонтан
Пьяного ярославца, въехавшего в дерево, из машины вынимали спасатели
Прокуроры Ярославской области обнаружили сайт с ужасными фильмами и предложили их запретить
В Ярославской области должница продала машину, оставленную ей на хранение
Рыбинское комбо: молодой человек выпил, осмелел и решил ехать без прав на чужой машине
В центре Ярославля ограничат движение автомобилей: где будет не проехать
В Ярославском районе в тройном ДТП погиб 63-летний водитель
Пьяная потасовка в Рыбинске на улице Кирова закончилась разбитой головой
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой