Сергей Безруков и Александр Калягин оценят проекты концепции развития Волковского театра

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-13T14:46:04+03:00

На конкурс Министерства культуры поступило девять заявок по этой теме

Изменить размер текста: A A

На конкурс Минкульта России концепций развития ярославского Волковского театра поступило девять заявок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Старт приему заявок был дан в июле, а завершился процесс 9 августа. Проекты принимались от кандидатов, имеющих опыт работы главным режиссером или художественным руководителем театра, имеющим собственные постановки, готовым жить в Ярославле весь срок реализации концепции.

В комиссию по рассмотрению заявок вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, представители Театра драмы имени Ф. Волкова, заместитель Министра культуры России Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Очная защита проектов состоится 16 августа в Российском фонде культуры. Прямая трансляция заседания будет вестись на сайте Минкульта России с 10 часов.

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU