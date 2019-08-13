2019-08-13T14:39:19+03:00
Экономика

В Ярославской области ускорили 4G-интернет

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Оператор установил дополнительное высокотехнологичное оборудование на базовые станции в городах Ярославской областиОператор установил дополнительное высокотехнологичное оборудование на базовые станции в городах Ярославской области
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Tele2 провела работы по развитию сетевой инфраструктуры в Ярославской области, где постоянно растет число клиентов. Также компания улучшила покрытие в Тутаевском районе и вдоль трасс на Тверь, Гаврилов-Ям и Кострому, сообщает пресс-служба компании.

Оператор установил дополнительное высокотехнологичное оборудование на базовые станции в городах Ярославской области. Это позволило увеличить скорость передачи данных в 4G-сети, а также усилить прием сигнала. Технические специалисты провели работы в спальных районах и на улицах с высокой проходимостью в Ярославле, Тутаеве, Ростове и Данилове. Кроме того, компания улучшила качество связи вдоль автодорог.

В результате установки новой базовой станции в деревне Никульское был усилен сигнал 4G/3G/2G на участке прилегающих трасс Ярославль-Углич-Тверь и Тутаев-Гаврилов-Ям, а также на большей площади Тутаевского района. А новое покрытие на границе области охватило часть трассы А113 Ярославль- Кострома.

«Количество абонентов Tele2 в Ярославской области постоянно растет – ежедневно мы обрабатываем множество заявок на перенос номера по MNP, выдаем сотни заказов через интернет-магазин и оформляем жителям SIM-карты в салонах связи. Растет и нагрузка на сеть, - рассказал директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Сергей Тимонин. В сравнении с началом лета, сегодня все наши абоненты в регионе ежедневно качают в 1,5 раза больше дата-трафика и вдвое увеличили количество звонков. Чтобы все клиенты могли пользоваться качественными услугами связи, мы оснастили базовые станции дополнительным оборудованием. При этом мы продолжаем анализировать работу сети, обращения ярославцев и планируем регулярно проводить модернизацию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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