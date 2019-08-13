В Ярославль приедет актриса Елена Панова

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-13T13:31:29+03:00

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Галина из сериала «Граница. Таежный роман», медсестра Вика из фильма «Бой с тенью», патологоанатом Евгения из сериала «Доктор Тырса», Мама Лора, и, наконец, Екатерина из сериала «Шифр». Это актриса успела сняться в боевиках, триллерах, мелодрамах и детективных сериалах. В гостях у Пира 2019 — Елена Панова. Елена с удовольствием приняла приглашение приехать на Городской пикник, ведь для нее это уже не первый приезд в Ярославскую область. Не так давно Переславль-Залесский, Тутаев, Гаврилов-Ям и Ярославль на протяжении нескольких месяцев служили площадками для съемок сериала «Мама Лора». И Елена приезжала сюда как киношная, так и настоящая мама: — Сейчас Лидочке одиннадцать месяцев, а в экспедицию фильма с рабочим названием «Мама Лора» я поехала с ней четырехмесячной. В Переславль-Залесский и Ярославль мы отправились на микроавтобусе большой компанией: со старшей дочерью, сестрой, мамой и помощницей. У нас был просторный, хороший дом на берегу озера. Дети подышали воздухом, и мы наслаждались красотищей. Я просто влюбилась в те места. У меня был час на обед, я ездила домой кормить дочь, и выходных практически не было. Но, несмотря на все трудности, вспоминаю эти съемки как замечательное время. Елене, как и ее героиня, Мама Лора любит готовить, правда, не столь сложные блюда, но в свободное время с удовольствием запечет в духовке птицу или рыбку, чтобы побаловать своих домашних».

На Пире Елена станет настоящей хозяйкой — наведет порядок на Большой кухне, сразится в кулинарном батле с Маэстро Мосиным, как жена и мать двоих детей, благословит молодоженов на долгую счастливую семейную жизнь и, конечно, совершит вкусную прогулку по городскому пикнику.

Встречаемся 17 августа на Стрелке.

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ИСТОЧНИК KP.RU