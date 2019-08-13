2019-08-13T10:22:50+03:00
Экономика

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

ВТБ за шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 млн рублей.

ВТБ в Ярославской области за первое полугодие по данной программе выдал 72,7 млн рублей, при этом средняя сумма кредита – 2,6 млн рублей.

«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил хорошие условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ПАО ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославском районе в тройном ДТП погиб 63-летний водитель
Пьяная потасовка на улице Кирова закончилась разбитой головой ярославца
Заместитель министра строительства России распорядился установить уличные камеры в Переславле и Ростове
Четыре игрока ярославского «Локомотива» отправились в фарм-клуб
Ярославскую семью признали одной из лучших в России
Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная кем-то на берегу озера на Шевелюхе
В Ярославле машина сбила мотоциклиста
Победитель конкурса «Таврида» из Ярославля потратит выигрыш на «Stand Up»
В Ярославской области мужчина расстрелял собаку из травматического пистолета
В Рыбинске 22-летний парень голыми руками раскрошил череп приятеля
Дело Павла Дыбина отправили на доследование
В Рыбинске суд отправил владельца скандальной квест-комнаты под домашний арест
Власти Ярославля будут забирать автохлам в муниципальную собственность
В Ярославской области пропал пенсионер с протезом левой ноги
В Ярославской области только 11,8% семей относятся к среднему классу
Ярославна ушла от мужчины и хотела утешиться с таксистом, но тот ее обокрал
В Ярославль на две недели вернулась жара
Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги
У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила
У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня
Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями