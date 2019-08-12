У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-12T13:40:00+03:00

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У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд транспорта. Временная мера вводится в период проведения дней памяти явления Толгской иконы Божией Матери в поселке Толга – с 12 часов 20 августа до 18 часов 21 августа. Как сообщили в мэрии, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения.

- Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, - предупредили в мэрии.

Напомним, также ограничение движения введут в центре Ярославля 17 августа в связи с проведением фестиваля «Пир на Волге». Мы опубликовали список мест, где можно будет оставить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU