2019-08-12T11:47:05+03:00
Звезды

На «Пир на Волге» в Ярославль приедут Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов

Автор блога о еде и ведущий «Непутевых заметок» расскажут о фестивале еды на всю страну
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Михаил Ширвиндт приедет в Ярославль на «Пир на Волге».Михаил Ширвиндт приедет в Ярославль на «Пир на Волге».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На городской пикник «Пир на Волге» в Ярославль приедут автор популярного блога о еде Михаил Ширвиндт и ведущий программы «Непутевые заметки» на Первом канале Дмитрий Крылов. Они расскажут о ярославском фестивале еды на всю страну. Кроме того, репортаж с гуляний сделает телеканал «Russia Today» в Германии.

Информация об этом была озвучена 12 августа на общегородском совещании в мэрии.

По данным городских властей, на празднике, который пройдет 17 августа, ожидается более 50 тысяч ярославцев и около 15 тысяч туристов. Пир откроется в 10 часов утра. Как и в прошлом году, на празднике пройдет свадебный пир - на глазах у всех гостей несколько пар свяжут себя узами брака. Будет звучать живая музыка, пройдет показ мод, лекторий для предпринимателей, кулинарные поединки, флеш-моб, в котором более 200 музыкантов со всей страны разом исполнят шесть рок-хитов, пройдет фестиваль воздушных змеев, фестиваль уличного кино, мастер-классы, игры и развлечения. Хоккейный клуб «Локомотив» представит свое фирменной мороженное. Распорядителем праздника станет известный повар и ведущий Григорий Мосин.

Завершится праздник в 22 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги
У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила
У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня
Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями
В мэрии Ярославля рассказали, где можно будет оставить машины гостям «Пира на Волге»
В рыбинском отеле рязанец пригласил в номер женщину, а проснулся без денег и мобильника
Личный кабинет МегаФона стал лучшим из лучших по оценке Роскачества
В Ярославле из-за вытекшей из автобуса солярки устроили пенную вечеринку
Ярославские дожди размыли региональные трассы
Фотодоказательство того, что Ярославль – город без дорог
Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны
Ярославские гаишники остановили машину и нашли в ней пластиковый контейнер с героином
Перед перекрытием Тутаевского шоссе заасфальтируют все пути объезда
В машине было трое детей: подробности ДТП с перевернувшимся в Рыбинске внедорожником
В Ярославской области двое молодых рецидивистов украли рельс
Жаркие выходные: в Ярославле сгорели две машины
В Ярославской области за сутки сгорел дом и хозяйственная постройка
Очередной «портал» открылся на Магистральной улице в Ярославле
Ярославец был в гостях и украл телевизор, который продал на липовском рынке
В Рыбинске перевернулся автомобиль
Ярославцы радуются солнцу, но надолго ли оно?
Ярославские полицейские проводили потерявшуюся 90-летнюю бабушку домой
«Шинник» на своем поле сыграл выездной матч с «Текстильщиком»