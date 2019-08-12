На «Пир на Волге» в Ярославль приедут Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-12T11:47:05+03:00

Автор блога о еде и ведущий «Непутевых заметок» расскажут о фестивале еды на всю страну

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На городской пикник «Пир на Волге» в Ярославль приедут автор популярного блога о еде Михаил Ширвиндт и ведущий программы «Непутевые заметки» на Первом канале Дмитрий Крылов. Они расскажут о ярославском фестивале еды на всю страну. Кроме того, репортаж с гуляний сделает телеканал «Russia Today» в Германии.

Информация об этом была озвучена 12 августа на общегородском совещании в мэрии.

По данным городских властей, на празднике, который пройдет 17 августа, ожидается более 50 тысяч ярославцев и около 15 тысяч туристов. Пир откроется в 10 часов утра. Как и в прошлом году, на празднике пройдет свадебный пир - на глазах у всех гостей несколько пар свяжут себя узами брака. Будет звучать живая музыка, пройдет показ мод, лекторий для предпринимателей, кулинарные поединки, флеш-моб, в котором более 200 музыкантов со всей страны разом исполнят шесть рок-хитов, пройдет фестиваль воздушных змеев, фестиваль уличного кино, мастер-классы, игры и развлечения. Хоккейный клуб «Локомотив» представит свое фирменной мороженное. Распорядителем праздника станет известный повар и ведущий Григорий Мосин.

Завершится праздник в 22 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU