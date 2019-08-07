В Рыбинске задержали владельца скандальной квест-комнаты, где студентка осталась без глаза

7 Авг. 16:14 2019-08-07T16:14:17+03:00

В суде ему продлили срок задержания на 72 часа

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В Рыбинске избирают меру пресечения для владельца квест-комнаты, где в январе 2019 года произошла трагедия.

Студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли на квест в Рыбинске. В какой-то момент игра вышла из-под контроля. На улице организаторы подготовили пиротехническое зрелище, которое дети должны были наблюдать из окна. Участники не так поняли сценарий квеста, открыли окно первого этажа и стали выходить в него.

Последней к выходу подошла 17-летняя Аня. Она уже хотела выпрыгнуть, как произошел пиротехнический взрыв. Снаряд отлетел студентке прямо в глаз.

Врачи долго боролись за парный орган, но в итоге его пришлось удалить.

Еще тогда, в январе, в отношении владельца квест-комнаты было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сегодня подозреваемый оказался в суде.

– Постановлением Рыбинского городского суда был продлен срок задержания на 72 часа, – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU