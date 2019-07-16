В Ярославле специалисты медико-социальной экспертизы отказали в инвалидности девушке, которая лишились глаза в квест-комнате

В январе этого года студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли на квест в Рыбинске. В какой-то момент игра вышла из-под контроля. На улице организаторы подготовили пиротехническое зрелище, которое дети должны были наблюдать из окна. Участники не так поняли сценарий квеста, открыли окно первого этажа и стали выходить в него.

Последней к выходу подошла Аня. Она уже хотела выпрыгнуть, как произошел пиротехнический взрыв. Снаряд отлетел студентке прямо в глаз.

Актеры квеста оказали девушке первую помощь и доставили в травмопункт. Оттуда Аня попала в детскую областную больницу, где ее прооперировали.

– Глаз собрали буквально по частям, чтобы он не вытек, – рассказала мама Ани Светлана Леонидовна.

Операция длилась долго, еще дольше шло восстановление. Далее девушка с мамой поехали в Москву, чтобы узнать прогнозы и уточнить, есть ли хоть малейший шанс восстановить зрение. Там рыбинцы услышали самое страшное: глаз не спасти.

Дальше - много анализов, диагностик, ухудшение состояние второго органа зрения. Врачи ждали, когда начнется положительная динамика, чтобы принять решение об удалении глаза.

2 мая прошла операция.

Сегодня, 16 июля, Светлана Леонидовна вместе с дочерью приехали на комиссию в Ярославль, где им отказали в инвалидности. Второй глаз у Ани имеют миопию (близорукость), но и это не стало аргументом для членов комиссии.

– Сказали, ослепнет, тогда и придете за инвалидностью, – жалуется мама.

Там же жительницы Рыбинска написали заявление с просьбой пересмотреть заключение специалистов.

«КП-Ярославль» ждет комментарий от Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области.

Недавно Аня хотела устроиться на летнюю подработку на одно из крупных предприятий, но ее не взяли. Это было до отказа в инвалидности. Теперь у девушки на руках заключение, где сказано, что инвалидность не установлена, то есть состояние здоровья позволяет трудиться без ограничений. Но, увы, работодатели обращают внимание на очевидное: одного глаза нет, а второй орган функционирует не идеально. Как теперь быть студентке, ведь впереди у нее целая жизнь?