Сын приехал за наследством в Ярославль и узнал, что умершая мать оставила ему долги в 1,5 миллиона рублей
Мужчина пришел к приставам и погасил задолженность
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Республики Беларусь получил от умершей матери наследство.
Он приехал в Ярославль, чтобы получить его, но был неприятно удивлен: помимо имущества ему достался крупный долг. Сумма долга составила более 1,5 миллиона рублей.
Мужчина сам пришел к судебным приставам Фрунзенского и Красноперекопского районов, где и погасил всю сумму задолженности целиком. Приставы перевели деньги взыскателю.
Теперь сын сможет спокойно получить свое наследство от матери.
Напомним, жительница Ярославля лишилась дорогого дома из-за долга по кредиту.
ИСТОЧНИК KP.RU