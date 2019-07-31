Сын приехал за наследством в Ярославль и узнал, что умершая мать оставила ему долги в 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-31T16:21:15+03:00

Мужчина пришел к приставам и погасил задолженность

Изменить размер текста: A A

Житель Республики Беларусь получил от умершей матери наследство.

Он приехал в Ярославль, чтобы получить его, но был неприятно удивлен: помимо имущества ему достался крупный долг. Сумма долга составила более 1,5 миллиона рублей.

Мужчина сам пришел к судебным приставам Фрунзенского и Красноперекопского районов, где и погасил всю сумму задолженности целиком. Приставы перевели деньги взыскателю.

Теперь сын сможет спокойно получить свое наследство от матери.

Напомним, жительница Ярославля лишилась дорогого дома из-за долга по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU