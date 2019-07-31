2019-07-31T16:21:15+03:00
Общество

Сын приехал за наследством в Ярославль и узнал, что умершая мать оставила ему долги в 1,5 миллиона рублей

Мужчина пришел к приставам и погасил задолженность
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Республики Беларусь получил от умершей матери наследство.

Он приехал в Ярославль, чтобы получить его, но был неприятно удивлен: помимо имущества ему достался крупный долг. Сумма долга составила более 1,5 миллиона рублей.

Мужчина сам пришел к судебным приставам Фрунзенского и Красноперекопского районов, где и погасил всю сумму задолженности целиком. Приставы перевели деньги взыскателю.

Теперь сын сможет спокойно получить свое наследство от матери.

Напомним, жительница Ярославля лишилась дорогого дома из-за долга по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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