2019-07-31T15:36:02+03:00
Общество

Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту

Судебные приставы арестовали недвижимость
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославна взяла в банке крупную сумму – несколько миллионов рублей. Она подошла к этому вопросу безответственно и перестала вносить регулярные платежи. Кредиторам надоело ждать у моря погоды, и они обратились в суд.

Однако и судебное решение должница проигнорировала.

Тогда приставы пошли на радикальные меры и арестовали жилой дом и земельный участок. Стоимость имущества составила почти 15 миллионов рублей.

Дальше все это будет передано на реализацию, а полученные средства уйдут в банк на погашение кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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