Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Судебные приставы арестовали недвижимость
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославна взяла в банке крупную сумму – несколько миллионов рублей. Она подошла к этому вопросу безответственно и перестала вносить регулярные платежи. Кредиторам надоело ждать у моря погоды, и они обратились в суд.
Однако и судебное решение должница проигнорировала.
Тогда приставы пошли на радикальные меры и арестовали жилой дом и земельный участок. Стоимость имущества составила почти 15 миллионов рублей.
Дальше все это будет передано на реализацию, а полученные средства уйдут в банк на погашение кредита.
ИСТОЧНИК KP.RU