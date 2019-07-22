2019-07-22T12:52:44+03:00
Общество

«Волков-плазу» в Ярославле ввели в эксплуатацию

Впереди открытие
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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комплекс "Волков-плаза" должен скоро открыться.комплекс "Волков-плаза" должен скоро открыться.Фото: Правительство Ярославской области
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Торгово-развлекательный комплекс «Волков-плаза», который построили рядом с площадью Волкова в Ярославле, ввели в эксплуатацию. Как сообщил представитель застройщика Сергей Смоленский, произошло это еще в июне.

- Когда центр будет открыт, пока не известно. Сейчас идет формирование списка арендаторов площадей, - уточнил Смоленский.

Одно из помещений комплекса займет большая чайхана. По сведениям ее организатора – ресторатора Павла Кашникова, открыться заведение может уже к Новому году.

Напомним, «Волков-плазу» начали строить в 2014 году. Часть горожан и градозащитников тогда выступили резко против нового объекта. Через некоторое строители забросили объект. Несколько лет недострой в центре города стоял законсервированным. И только в 2018 году нашелся новый инвестор, который взялся завершить строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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