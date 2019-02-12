В Ярославле напротив Волковского театра откроется большая чайхана

12 Февр. 14:10 2019-02-12T15:11:37+03:00

Вот такой вид будет из окон новой чайханы. Фото:страничке в Facebook Павла Кашникова.

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В Ярославле напротив Волковского театра появится большая чайхана. Планами по открытию заведения в соцсетях поделился ярославский ресторатор Павел Кашников. Чайхана должна обосноваться в строящемся комплексе «Волков Плаза».

- Мы разрабатывали и вели очень долгие и сложные переговоры за место, где к концу этого года появится чайхана, которую будет строить наша компания. На прошлой неделе эти переговоры завершились успешно. «Волков Плаза» - это лучшее здание, которое только можно придумать для большого современного ресторана в нашем городе, с огромным количеством панорамных окон по периметру и видом на театр Волкова, - поделился Кашников на свой страничке в Facebook.

По словам Кашникова, если само здание центра «Волков Плаза» введут в эксплуатацию летом, как обещают застройщики, то уже к Новому году чайхана сможет заработать. Ориентировочно в ней будет более 200 посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU