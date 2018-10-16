2018-10-16T18:09:19+03:00
Общество

«Волков-плазу» в центре Ярославля достроят к следующему лету

Правительство и застройщик нашли инвестора
Александр Клещев
Поделиться:
До недавнего времени «Волков-плаза» стояла законсервированной.До недавнего времени «Волков-плаза» стояла законсервированной.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Брошенную «Волков-плазу» во Власьевском сквере неподалеку от театра Волкова в Ярославле достоят к следующему лету, сообщают в правительстве Ярославской области. Застройщик нашел нового инвестора.

- Брошенный остов незавершенной стройки в самом центре Ярославля исключительно негативно влияет на облик города и представляет опасность для жизни и здоровья людей, - сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. - Руководствуясь нашими рекомендациями, застройщик смог возобновить строительство с помощью привлеченного соинвестора.

Четырехэтажный тороговый центр спроектировали еще в 2010 году. Стройку начали через четыре года. В итоге выяснилось, что у застройщика не были согласованы все необходимые документы. Работы прекратились, ушли инвесторы. До недавнего времени «Волков-плаза» стояла законсервированной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске больше 400 домов останутся без холодной воды из-за аварии
Мост у Арсенальной башни на Волжской набережной в Ярославле законсервируют
«Локомотив» продолжил свою победную выездную серию, обыграв «Динамо»
«Буревестник» с победой перелетел через «Купол»
В пруд Карякинского парка в Рыбинске выпустили рыб
В Ростове посреди дороги перевернулась фура
В Ярославле из ТЦ «Яркий» эвакуировали людей
В Ярославле две мошенницы обокрали пенсионерку: приметы преступниц
Новый «Ярославич» дал бой матерому сопернику
«Шинник» победой открыл статистику игр против «Чертаново»
Ушедшую за лапником бабушку нашли мертвой под Ярославлем
В рыбинском колледже во время уроков случилось короткое замыкание
«Она отпрыгнула и пошла»: водитель, скрывшийся с места ДТП в Угличе, не понял, что сбил ребенка
Лже-медики запугали пенсионерку из Ярославской области страшной болезнью и прописали дорогое лечение
Нападала на хозяев: в Рыбинске домашняя собака заразилась бешенством
Спаслись на вышке: в Ярославской области спустя сутки нашли заблудившихся грибников
В Ярославской области ищут водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Локомотив» берет реванш в Минске
Мужчину, который по телефону заминировал три здания в Ярославле, осудят