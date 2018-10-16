«Волков-плазу» в центре Ярославля достроят к следующему лету

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-16T18:09:19+03:00

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Брошенную «Волков-плазу» во Власьевском сквере неподалеку от театра Волкова в Ярославле достоят к следующему лету, сообщают в правительстве Ярославской области. Застройщик нашел нового инвестора.

- Брошенный остов незавершенной стройки в самом центре Ярославля исключительно негативно влияет на облик города и представляет опасность для жизни и здоровья людей, - сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. - Руководствуясь нашими рекомендациями, застройщик смог возобновить строительство с помощью привлеченного соинвестора.

Четырехэтажный тороговый центр спроектировали еще в 2010 году. Стройку начали через четыре года. В итоге выяснилось, что у застройщика не были согласованы все необходимые документы. Работы прекратились, ушли инвесторы. До недавнего времени «Волков-плаза» стояла законсервированной.