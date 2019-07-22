И такое съедят: голый Роман Курцын вылез из торта

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-22T11:17:34+03:00

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В сети обсуждают, кто какую часть тела откусил бы от ярославского актера Романа Курцына. Не настоящего, конечно, а всего лишь от фигурки на торте, фотографию которого провинциальный секс-символ выложил в своем инстаграмме в Международный день торта.

Попу, руку, нос, пресс, а кто-то и всего Романа сразу – такие аппетиты у поклонников Курцына.

- Возможность откусить от меня кусочек была сегодня у Елены Подкаминской, - шутит над коллегой по съемочной площадке ярославский актер.

Снимок в соцсети – кадр из сериала «ИП Пирогова», в которой Курцын играет одну из ролей.

Конечно, мы не могли пройти мимо этой новости, как и в тот раз, когда новость о трюке Романа покорила вершины ярославской новостной повестки. Сегодня, кстати, Всемирный день мозга, с чем мы вас и поздравляем

kurtsyn_roman Пост Курцына ну очень понравился ярославским журналистам

ИСТОЧНИК KP.RU