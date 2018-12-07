Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-07T17:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный актер из Ярославля Роман Курцын сделал эффектный трюк и выложил фото в свой Instagram. Поклонники артиста закидали любимчика комплиментами.

- Да ты ж человек-паук! Красавчик! Физические возможности человека имеют свой талант! – восхищаются фанаты актера.

Яркое фото даже попало в ТОП-5 Инстаграма по версии издания «7 дней». Однако редактор сайта «КП-Ярославль» Роман Рыжиков трюком не впечатлился.

- Я так тоже могу, - заявил он.

Мы поймали Романа на слове и проверили, так ли это. Оцените.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/681288" frameborder="0"></iframe> Замредактора ярославской "Комсомолки" повторил опасный трюк известного актера-тезки.Александр Клещев

- Cегодня очень много изданий пытаются хайпить на знаменитостях, и порой это доходит до абсурда, – говорит Роман. – Мы решили подойти к этому с иронией