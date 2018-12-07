Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее
Известный актер из Ярославля Роман Курцын сделал эффектный трюк и выложил фото в свой Instagram. Поклонники артиста закидали любимчика комплиментами.
- Да ты ж человек-паук! Красавчик! Физические возможности человека имеют свой талант! – восхищаются фанаты актера.
Яркое фото даже попало в ТОП-5 Инстаграма по версии издания «7 дней». Однако редактор сайта «КП-Ярославль» Роман Рыжиков трюком не впечатлился.
- Я так тоже могу, - заявил он.
Мы поймали Романа на слове и проверили, так ли это. Оцените.
Замредактора ярославской "Комсомолки" повторил опасный трюк известного актера-тезки.Александр Клещев
- Cегодня очень много изданий пытаются хайпить на знаменитостях, и порой это доходит до абсурда, – говорит Роман. – Мы решили подойти к этому с иронией