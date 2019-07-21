В Ярославской области сгорела 63-метровая квартира

21 Июль 22:58 2019-07-21T22:58:18+03:00

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В Ростове загорелась квартира многоквартирного дома. Это случилось в воскресенье, 21 июля. Сообщение о возгорании поступило в 16.42. Для ликвидации огня на место выехало 4 пожарных машины и 13 человек личного состава. Примерно в 17.10 языки пламени удалось потушить. В результате повреждена квартира, площадью 63,4 квадратных метра: сгорела мебель, обои и обуглился пол. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, в Ярославской области за последние сутки сгорело два дачных дома. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU