За последние сутки в Ярославской области сгорело два дачных дома

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-21T19:17:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июля, в 23.25 в СНТ «Волга» в Ярославле загорелся дачный дом. Для ликвидации огня приехало 2 машины и 6 пожарных. Пожар был полностью потушен в час ночи. В результате повредилось 9 квадратных метров кровли и уничтожилась хозяйственная постройка на 4 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Еще один пожар случился 21 июля в 0.27 в Переславском муниципальном районе. Огонь уничтожил 150 квадратных метров дачного дома. Для ликвидации выезжало 4 машины и 11 человек личного состава. Полностью пожар был потушен только ранним утром – в 5.35. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU