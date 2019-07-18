Пыль, грязь и просроченные продукты: депутаты зашли в обычный ярославский магазин и сильно удивились

18 Июль 21:51 2019-07-18T21:51:57+03:00

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Ярославские слуги народа зашли в один из супермаркетов на Пятерке, чтобы проверить, насколько тут все плохо. Шли по наводке местных жителей: люди жаловались на просроченные продукты. Просрочку нашли, а вместе с ней еще кучу нарушений.

- Продукты хранились с нарушением температурного режима, отсутствием информации о сроке годности и составе. Есть также замечания по холодильному оборудованию, где температурный режим не соблюдается, — отметила начальник сектора по защите прав потребителей, управления потребительского рынка предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Ирина Русакова.

Активисты вместе с депутатами посреди пыльного зала, стоя на немытом полу, рассматривали этикетки на рыбе и на мясе, пока сотрудники магазина в спешке убирали залежавшиеся продукты.

-Будем делать запрос в компетентные органы, чтобы ситуация больше не повторялась, - добавила член проекта «Народный контроль» Оксана Каменецкая.

Так народные дружинники потрепали нервы предпринимателей, добавили работы Роспотребнадзору, и порадовали жителей Ленинского района.

Вот было бы смеху, если бы среди просрочки они нашли вот этих чудовищ.

ИСТОЧНИК KP.RU