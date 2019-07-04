На проспекте Авиаторов машина вылетела на встречку и устроила аварию

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-04T15:13:19+03:00

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На проспекте Авиаторов в Ярославле машина вылетела на встречку и устроила серьезную аварию. Происшествие случилось у дома №98 3 июля в 22 часа.

- По предварительной информации, 30-летний водитель «Митсубиши Лансер» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Аурис». В результате женщина-водитель, которая управляла «Тойотой» получила травмы, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ДТП с пострадавшими произошло 3 июля на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе. Момент столкновения двух машин попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU