2019-07-04T15:01:44+03:00
Происшествия

Снесен забор, пострадал мужчина: две легковушки устроили серьезное ДТП на Машиностроителей в Ярославле

В сети выложили видео происшествия
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле во время ДТП машина снесла забор. Фото: МЧС Ярославль.В Ярославле во время ДТП машина снесла забор. Фото: МЧС Ярославль.
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Серьезное ДТП произошло 3 июля на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе в Ярославле. В 19 часов 25 минут здесь столкнулись «Нива Шевроле», которой управляла 22-летня девушка, и «Митсубиши Лансер», за рулем которой был 28-летний мужчина.

ДТП попало на уличные камеры. На видео видно, как «Нива Шевроле», поворачивая налево, не пропускает двигавшуюся по прямой «Митсубиши» и врезается в нее. От удара пострадавшая машина отлетела на забор, который буквально сложился под напором автомобиля.

- В ДТП пострадал 23-летний пассажир «Нивы Шевроле», - сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

По факту происшествия проводится проверка.

ДТП Машиностроителей/С.Орджоникидзе. 03.07.2019. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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