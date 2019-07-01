2019-07-01T13:01:02+03:00
Общество

В Ярославле проезд в общественном транспорте не подорожает

Владимир Волков прокомментировал слухи об увеличении стоимости поездок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С 1 июля проезд в общественном транспорте не подорожает.С 1 июля проезд в общественном транспорте не подорожает.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле появились слухи о том, что уже с 1 июля до 28 рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Однако мэр города Владимир Волков на общегородском совещании 1 июля опроверг эту информацию.

- С 1 июля традиционно происходит повышение тарифов. Но вопрос с повышением стоимости проезда в Ярославле сейчас не стоит. Мы этот вопрос прорабатываем. Решений никаких не принято, - сказал Волков.

При этом глава города отметил, что за последние два года только бензин подорожал на 34%. Также он вскользь упомянул и о неких других экономических нюансах, которые также могут способствовать повышению стоимости проезда.

Напомним, в Ярославле троллейбусы хотят пустить до 15 микрорайона, а трамваи - до Волковской и Красной площадей

ИСТОЧНИК KP.RU

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