В Ярославле проезд в общественном транспорте не подорожает
В Ярославле появились слухи о том, что уже с 1 июля до 28 рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Однако мэр города Владимир Волков на общегородском совещании 1 июля опроверг эту информацию.
- С 1 июля традиционно происходит повышение тарифов. Но вопрос с повышением стоимости проезда в Ярославле сейчас не стоит. Мы этот вопрос прорабатываем. Решений никаких не принято, - сказал Волков.
При этом глава города отметил, что за последние два года только бензин подорожал на 34%. Также он вскользь упомянул и о неких других экономических нюансах, которые также могут способствовать повышению стоимости проезда.
Напомним, в Ярославле троллейбусы хотят пустить до 15 микрорайона, а трамваи - до Волковской и Красной площадей
ИСТОЧНИК KP.RU