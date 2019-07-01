2019-07-01T10:13:25+03:00
Общество

В Ярославле троллейбусы хотят пустить до 15 микрорайона, а трамваи - до Волковской и Красной площадей

Планами о развитии на ближайшее время поделился директор «Яргорэлектротранса»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Трамвай в Ярославле могут пустить через Волковскую и Красную площади.Трамвай в Ярославле могут пустить через Волковскую и Красную площади.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Ярославле троллейбусы хотят пустить до 15 микрорайона, а трамваи - до Волковской и Красной площадей. О планах развития предприятия «Яргорэлектротранс» в ближайшее время на общегородском совещании в мэрии 1 июля рассказал директор организации Ильхам Худиев.

Продлить троллейбусную контактную сеть до 15 микрорайона в Дзержинском районе планируют уже в этом году. Соответственно, конечную остановку троллейбусов №7 и №8 перенесут туда.

- Это будет сделано для удобства жителей и позволит увеличить объем перевозок, - пояснил Худиев.

Также он сообщил, что есть планы по восстановлению троллейбусного маршрута №2, который ходил от улицы Громова до Октябрьской площади.

Кроме того, Ильхам Худиев поделился грандиозными планами по восстановлению исторического маршрута и продлению трамвайных путей от улицы Свердлова до площади Волкова и Красной площади. Худиев отметил, что реализовать проект собираются с помощью концессии. Правда, мэр Ярославля Владимир Волков осек директора «Яргорэлектротранса».

- Нужно сначала мнение жителей узнать и согласовать планы с ГИБДД. Только после этого принимать решение, - прокомментировал планы по развитию трамвайного движения глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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