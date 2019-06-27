2019-06-27T09:45:46+03:00
Происшествия

Дело ярославского экс-депутата Павла Дыбина вернули прокурору из-за нарушений

Суд не стал рассматривать его по существу
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Павел Дыбин. Фото: Ярославская областная ДумаПавел Дыбин. Фото: Ярославская областная Дума
Изменить размер текста:

Кировский районный суд Ярославля вернул уголовное дело экс-депутата Яроблдумы Павла Дыбина прокурору. На предварительном слушании, прошедшем 25 июня, стало ясно, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. В прокуратуре предстоит устранить эти нарушения, и только тогда дело можно будет рассматривать по существу.

Напомним, Павла Дыбина обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Сам Бывший депутат свою вину не признает

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ярославской области напал на младшего брата с ножом и хотел его убить
Житель Ярославской области решил ограбить гараж и проник в него через крышу
Ярославль встал в пробку из-за ДТП на Московском проспекте
В Ростове женщина хотела продать земельный участок, но наткнулась на мошенников
На Республиканской улице в Ярославле завершается смена трубопровода
Новый городской прокурор Рыбинска – Сергей Галынин
Французские десантники приехали в Рыбинск, чтобы покорить русское небо
В Ярославской области 10 июля открывается сезон охоты на пернатую дичь
Судебные приставы проводили до границы украинца, который делал в Ярославле ремонты
Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем молодежи России
Ждем пробок: на Октябрьском мосту в Ярославле закрывают одну полосу
Завершено расследование дела о продаже губернаторской должности в Ярославской области
В аварии с грузовиком под Переславлем пострадали шесть жительниц Московской области
В Ярославле прошел традиционный губернаторский бал для выпускников
Нефтяное пятно из Ярославской области поплыло в Кострому