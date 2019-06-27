Дело ярославского экс-депутата Павла Дыбина вернули прокурору из-за нарушений
Суд не стал рассматривать его по существу
Павел Дыбин. Фото: Ярославская областная Дума
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Кировский районный суд Ярославля вернул уголовное дело экс-депутата Яроблдумы Павла Дыбина прокурору. На предварительном слушании, прошедшем 25 июня, стало ясно, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. В прокуратуре предстоит устранить эти нарушения, и только тогда дело можно будет рассматривать по существу.
Напомним, Павла Дыбина обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Сам Бывший депутат свою вину не признает
ИСТОЧНИК KP.RU