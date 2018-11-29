Павел Дыбин: «Следователи хорошо поработали – подтвердили мою невиновность»

Сегодня, 29 ноября, Ярославский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры, которая не согласилась с тем, что бывшего депутата Павла Дыбина выпустили под залог в два миллиона рублей из СИЗО по ходатайству следствия. Сам обвиняемый происходящим доволен.

- Прокуратура аргументировала свою апелляцию тем, что обстоятельства за полгода никак не изменились, - рассказал «КП-Ярославль» Павел Дыбин. – По их мнению, я мог оказать воздействие на свидетелей, находясь на свободе. Как – непонятно. Сейчас расследование закончилось, и все их показания уже зафиксированы. Поэтому я рад, что областной суд остался на моей стороне.

О работе прокуратуры Дыбин говорит неоднозначно.

- С одной стороны, это, конечно, их работа, - говорит он. – А с другой – прокуратура должна выполнять надзорные функции. Мне предъявили обвинение в мае по статье 204 [Коммерческий подкуп, сейчас обвинение переквалифицировали – Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество]. Любой второкурсник в университете знает, что это абсолютно нелогично. А прокуратура не реагирует.

Дыбин уже ознакомился с материалами дела.

- Я считаю, что следствие хорошо поработало – подтвердило мою невиновность, - сказал он. – Я с первого дня знал, что не совершал ничего противозаконного. Это было ясно с точки зрения здравого смысла. И чем больше я изучал кодексы и материалы дела, тем лучше понимал, что прав и с юридической точки зрения ко мне никаких претензий быть не может.

Сейчас Павел Дыбин никак не ограничен в передвижении. Только поездки нужно согласовывать со следствием. По словам бывшего депутата, в СК нет сомнений в исчерпанности расследования. С этим обвиняемый не согласен.

- Мы подаем апелляцию о том, чтобы дело отправили на дорасследование, - говорит Дыбин. – Выводы следствия, на наш взгляд, не соответствуют истине. 30 ноября, думаю, подадим другую – о прекращении уголовного дела.

В СИЗО Дыбин продолжал работать депутатом до конца срока в сентябре.

- Ко мне приходили обращения, отрабатывали их, - рассказывает он. – Обращался к руководству в СИЗО по вопросам внутреннего распорядка – направлял им своим предложения. Вы ведь понимаете, в каких условиях там люди содержатся. Кроме того, общался с Генпрокуратурой и ФСИН. Я считаю, что если меня люди избрали, неважно, в какой ситуации я нахожусь – нужно работать. Делал, в общем, что мог.

Дело должны рассмотреть в прокуратуре – либо здесь дело отправят обратно следователям, либо в суд. В суде также могут принять уголовное дело или же счесть его не до конца расследованным. Поэтому определенно говорить о том, когда дело Павла Дыбина рассмотрят по существу, нельзя.