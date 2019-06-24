2019-06-24T15:49:59+03:00
Происшествия

В Ярославле ребенок застрял в мостике детского городка

Нога мальчика попала между перекладинами
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на детской площадке мальчик нога мальчика застряла в мостике. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле на детской площадке мальчик нога мальчика застряла в мостике. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле на детской площадке на улице Терешковой произошло ЧП. Днем 24 июня нога одного из детей, которые играли в городке, попала между бревнами подвесного мостика и намертво застряла. Освободиться самостоятельно мальчик не смог. На место вызвали спасателей.

- Освободили ребенка с помощью ручного гидравлического инструмента. Спасательная операция шла около минуты, - рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Мальчика осмотрели, видимых повреждений у него не было. Но спасатели посоветовали, на всякий случай, показаться медикам.

Напомним, также спасатели ЦГЗ выезжали в квартиру, где пожилую женщину засыпало ее же собственным мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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