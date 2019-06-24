В Ярославле ребенок застрял в мостике детского городка
В Ярославле на детской площадке на улице Терешковой произошло ЧП. Днем 24 июня нога одного из детей, которые играли в городке, попала между бревнами подвесного мостика и намертво застряла. Освободиться самостоятельно мальчик не смог. На место вызвали спасателей.
- Освободили ребенка с помощью ручного гидравлического инструмента. Спасательная операция шла около минуты, - рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.
Мальчика осмотрели, видимых повреждений у него не было. Но спасатели посоветовали, на всякий случай, показаться медикам.
Напомним, также спасатели ЦГЗ выезжали в квартиру, где пожилую женщину засыпало ее же собственным мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU