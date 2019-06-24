2019-06-24T15:28:08+03:00
Происшествия

В Ярославле женщину завалило дома собственным мусором

Вытаскивать пострадавшую пришлось спасателям
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В ярославле пожилую женщину завалило мусором в собственной квартире. Фото: ЦГЗ Ярославля.В ярославле пожилую женщину завалило мусором в собственной квартире. Фото: ЦГЗ Ярославля.
Изменить размер текста:

Необычное происшествие случилось в субботу, 22 июня, в Ярославле. Пожилую женщину в квартире завалило собственным мусором. Вызванные на место врачи не смогли добраться до пострадавшей и позвонили спасателям.

- Кучи мусора, которыми была полна квартира, завалили хозяйку, когда она вставала с дивана. Пакеты, мешки и сумки с разнообразными «находками» с помоек лежали на полу плотным слоем до самого подоконника, - рассказали шокированные сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля, прибывшие на место.

Весь дом пенсионерки до подоконника был завален находками с помоек. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Весь дом пенсионерки до подоконника был завален находками с помоек. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Спасатели надели маски, чтобы как-то перенести жуткий запах, стоящий в квартире, и принялись откапывать хозяйку. Взобрались на диван, как на остров, и слой за слоем начали откидывать обрывки бумаги, пакеты, пластиковые коробки. Через несколько минут пострадавшую, наконец, извлекли на поверхность. Первое, что она попросила – это попить воды. Пенсионерку уложили на импровизированные носилки в виде одеяла и спустили вниз к машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телевизор за спасенную жизнь: в Ярославле водителя автобуса наградили за помощь пассажиру
В Ярославской области из-за повреждения моста на трассе М8 пострадало 15 машин
Хотели заживо сжечь всю семью: под Ярославлем сожгли дом, гараж и машину
В Ярославле аптечная сеть накопила двухмиллионный долг перед поставщиками
В Ярославле на трех проспектах хотят ввести выделенные полосы для общественного транспорта
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
Перепрыгнул через шлагбаум: на территорию Ярославского сортировочного центра забежал лось
В Ярославле ребенок застрял в мостике детского городка
В Ярославле безработный мужчина прописал у себя в квартире 10 мигрантов
В Тутаевском районе в техническом пруду нашли тело молодого ярославца
Ярославец, виновный в аварии на Гагарина, перед столкновением отвлекся на мобильник
Подруга украла у ярославца телефон по стоимости легковушки
На Добрынинском мосту в Ярославле «Жигули» угодили под грузовик
В ярославском УМВД рассказали, почему полицейская машина гоняла по пляжу
В Ярославле женщина украла карту друга и сняла с нее 100 тысяч рублей
В мэрии назвали пять худших управляющих компаний Ярославля
В Ярославле задержали наркокурьера с четырьмя килограммами наркотиков
Под Гаврилов-Ямом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
В Ярославле мошенники «разблокировали» две карты за 64 тысячи рублей