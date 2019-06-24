В Ярославле женщину завалило дома собственным мусором

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-24T15:28:08+03:00

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Необычное происшествие случилось в субботу, 22 июня, в Ярославле. Пожилую женщину в квартире завалило собственным мусором. Вызванные на место врачи не смогли добраться до пострадавшей и позвонили спасателям.

- Кучи мусора, которыми была полна квартира, завалили хозяйку, когда она вставала с дивана. Пакеты, мешки и сумки с разнообразными «находками» с помоек лежали на полу плотным слоем до самого подоконника, - рассказали шокированные сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля, прибывшие на место.

Весь дом пенсионерки до подоконника был завален находками с помоек. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Спасатели надели маски, чтобы как-то перенести жуткий запах, стоящий в квартире, и принялись откапывать хозяйку. Взобрались на диван, как на остров, и слой за слоем начали откидывать обрывки бумаги, пакеты, пластиковые коробки. Через несколько минут пострадавшую, наконец, извлекли на поверхность. Первое, что она попросила – это попить воды. Пенсионерку уложили на импровизированные носилки в виде одеяла и спустили вниз к машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU