Приговор убийце ярославского бизнесмена Ильи Исаева вступил в силу

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-22T16:56:10+03:00

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Приговор убийце ярославского бизнесмена Ильи Исаева вступил в законную силу. Суд над Константином Сорокиным, которого обвиняли в убийстве предпринимателя, прошел еще в марте. Кировский районный суд, рассматривавший дело, признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Однако обвиняемый с приговором оказался не согласен.

- В ходе рассмотрения уголовного дела в Кировском районном суде Ярославля подсудимый признал свою вину в совершении преступления, принес соболезнования семье и близким родственникам погибшего. Вместе с тем, на постановленный приговор принес апелляционные жалобы, которые в суде апелляционной инстанции поддержал и просил его оправдать ввиду непричастности к совершению убийства индивидуального предпринимателя, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Однако апелляционная инстанция, рассмотрев материалы 20 июня, менять ничего не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU