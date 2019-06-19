«Не указала количество шприцов»: заместителя директора областного департамента здравоохранения оштрафовали за неправильную подготовку аукциона для поставки инсулина для льготников

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-19T13:07:53+03:00

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Ярославское УФАС России оштрафовало заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Ведомство пришло к выводу, что чиновница утвердила неправильную документацию для проведения электронного аукциона на выбор поставщика инсулина для льготников на 2019 год.

- Был выявлен факт утверждения документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, в аукционной документации отсутствовало указание на количество требуемых к поставке шприц-ручек, соответствующее количеству пациентов. Поскольку заместитель директора департамента здравоохранения и фармации в силу своего должностного положения должна была и могла предвидеть вредные последствия своего деяния, списать на малозначительность ее проступок нельзя. Увеличение срока заключения контракта в связи с проверкой было неизбежно, поскольку в данном случае выявленное нарушение оказалось существенным и не позволило бы оформить заявку должным образом. Впоследствии это могло привести к ущемлению прав граждан, которым полагается данный препарат, вплоть до невозможности своевременно получить препарат, поскольку количество закупленных шприц-ручек могло не совпасть с количеством нуждающихся в приспособлении, - пояснили в региональном УФАС.

Чиновники департамента здравоохранения пробовали обжаловать это решение антимонопольной службы, но суд встал на сторону УФАС.

Напомним, серьезные нарушения в льготном обеспечении в Ярославской области выявил Росздравнадзор. Проверку сообщений начал региональный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU