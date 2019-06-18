2019-06-18T10:43:17+03:00
Общество

С пятницы по понедельник: в Ярославле из-за ремонта перекроют часть Республиканской

Возле дома № 3 проехать будет невозможно
Роман РЫЖИКОВ
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Впрочем, здесь и без ограничений ездить невозможноВпрочем, здесь и без ограничений ездить невозможноФото: Роман РЫЖИКОВ
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В пятницу вечером, 21 июня, с 20 часов будет нельзя проехать возле дома № 3 по улице Республиканской. Ограничение движения в створе Октябрьской площади и проспекта Ленина продлится до понедельника и будет снято в 7 утра. Впрочем, и без ограничений здесь ездить невозможно - Октябрьская площадь больше похожа не на крупную транспортную артерию, а на решето.

Неудобства связаны с капитальным ремонтом тепломагистрали, лежащей под проезжей частью.

Власти города просят всех быть внимательнее и соблюдать ПДД. А мы просим власти города поскорее привести Октябрьскую площадь и улицу Республиканскую в надлежащее состояние

ИСТОЧНИК KP.RU

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