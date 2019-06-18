С пятницы по понедельник: в Ярославле из-за ремонта перекроют часть Республиканской
В пятницу вечером, 21 июня, с 20 часов будет нельзя проехать возле дома № 3 по улице Республиканской. Ограничение движения в створе Октябрьской площади и проспекта Ленина продлится до понедельника и будет снято в 7 утра. Впрочем, и без ограничений здесь ездить невозможно - Октябрьская площадь больше похожа не на крупную транспортную артерию, а на решето.
Неудобства связаны с капитальным ремонтом тепломагистрали, лежащей под проезжей частью.
Власти города просят всех быть внимательнее и соблюдать ПДД. А мы просим власти города поскорее привести Октябрьскую площадь и улицу Республиканскую в надлежащее состояние
ИСТОЧНИК KP.RU