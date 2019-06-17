2019-06-17T13:25:36+03:00
Общество

За проволочки с выдачей лекарств в Ярославской области сотрудникам департамента здравоохранения сделали выговоры

На грубые нарушения лекарственного обеспечения в регионе указал Росздравнадзор
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области зафиксированы нарушения с выдачей льготных лекарств.В Ярославской области зафиксированы нарушения с выдачей льготных лекарств.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой провел масштабную проверку лекарственного обеспечения в регионах. В результате была выявлена масса нарушений. В том числе, претензии возникли и к властям Ярославской области. В частности, регион попал в список областей, где выявлены факты несвоевременного лекарственного обеспечения по выписанным льготным рецептам, отсутствия выписки лекарств при наличии медицинских показаний.

- В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний по причине несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона. Также на протяжении длительного периода времени не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями. Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования, - сообщается на сайте федерального министерства здравоохранения.

Ситуацию на заседании комитета облдумы по здравоохранению прокомментировал директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. По его словам, виновным сотрудникам сделаны выговоры.

- В течение 2-3 недель все проблемы с лекарствами будут устранены, - пообещал Саитгареев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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